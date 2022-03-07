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تدهور الأزمة الليبية وسيناريوات المرحلة المقبلة (الجزء الثاني)

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

يخيم التوتر مجددا على المشهد الليبي بعد ان عصفت به الخلافات السياسية، فقد منح البرلمان، البرلمان في طبرق الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة عن حكومة عبدالحميد دبيبة الرافض تسليم منصبه الا لسلطة منتخبة.

العالم - المغاربية

ترتسم في المشهد الليبي ملامح ازمة جديدة بعد ما اصر مجلس النواب على الذهاب باتجاه تغيير الحكومة ومنح الثقة لحكومة جديدة، وسط عدد من التصريحات المعارضة والاخرى المؤيدة للخطوة وما قد يتبعها من تفاقم للاوضاع.

وما يثير الخوف محليا ودوليا من ان يقوض هذا الانقسام العميق الوضع الامني في البلاد وسط غموض بشأن مسير الحكومتين، ولا سيما ان العديد من المراقبين يحذرون من عودة الفوضى والإقتتال ما قد يقضي على فرصة لإجراء الانتخابات التي كانت مقرر اواخر العام الماضي، الا ان الخلافات السياسية اجلتها ايضا.

ناقش برنامج المغاربية في جزء الثاني هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

الباحث السياسي سالم ابو خزام

الكاتب والباحث والاكاديمي الليبي احمد معيوف

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