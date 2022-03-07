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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني: الإجراءات الإيجابية والسلبية للبلدان المشاركة في محادثات فيينا مفهومة وتتم بهدف تأمين االمصالح

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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