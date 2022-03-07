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شمخاني: العامل المؤثر الوحيد في تعاملنا مع مجموعة 4+1 هو ضمان مصالح الشعب الإيراني

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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