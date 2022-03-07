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شمخاني : العامل الوحيد المؤثر على تفاعلنا مع مجموعة 4+1 هو تأمين مصالح شعبنا 

شمخاني : العامل الوحيد المؤثر على تفاعلنا مع مجموعة 4+1 هو تأمين مصالح شعبنا 
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن الامين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال" علي شمخاني" اليوم الإثنين إن جدول أعمال المفاوضين الايرانيين في فيينا يتضمن اعتماد مبادرات التفاوض لتسريع تحقيق النتيجة.

العالم - ايران

وقال الادميرال شمخاني في تغريدة على تويتر: ان التفاعلات الإيجابية والسلبية للدول الحاضرة على طاولة مفاوضات فيينا تهدف الى تحقيق مصالحها ونحن ندرك ذلك.

واكد في تغريدته: ان العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع مجموعة 4+1 هو تحقيق مصالح الشعب الايراني.

واضاف : ان جدول أعمالنا يتضمن تقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على مسار المفاوضات في فيينا واعتماد مبادرات التفاوض لتسريع تحقيق النتيجة.

وبحسب التقارير الواردة من عاصمة النمسا، فقد بلغت المفاوضات مرحلة حاسمة تلزم على الاطراف الغربيين اتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق النهائي.

لكن الغرب مايزال مصرا على تعنته وتنصله عن اتخاذ القرار السياسي المطلوب، بل يسعى بين الحين والاخر لافتعال اجواء وزوبعات اعلامية من اجل تضليل الراي العام الدولي وقلب الحقائق في هذا الخصوص.

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