السودان يعلن توحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

العالم - السودان

جاء ذلك، في الاجتماع الأول للجنة العليا الطوارئ الاقتصادية، التي أدت القسم، أمام نائب رئيس المجلس السيادي، "محمد حمدان دقلو"، بحسب بيان صادر عن المجلس السيادي.

يأتي قرار التوحيد، بعد تراجع كبير في سعر صرف الجنيه السوداني، عند 570 جنيها اليوم، مقارنة بـ 540 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، و375 جنيها في فبراير/شباط 2021.

وحدد بنك السودان المركزي، متوسط السعر التأشيري للدولار، الأحد بـ 446 جنيها، فيما لم يعلن عن الصرف الموحد الجديد بعد.

وأورد البيان، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي، "محمد حمدان دقلو".

والعام الماضي تم تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة "دقلو" وتولى رئيس الوزراء السابق "عبدالله حمدوك" منصب الرئيس المناوب.

وقررت اللجنة، إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة "مخربي الاقتصاد الوطني"، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.