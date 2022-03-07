الجزائر تؤكد امتلاكها مخزون كاف من الحبوب لنهاية العام

العالم - الجزائر

وأضاف الوزير، أن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب"، مشيرا إلى وجود ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتهدد الحرب الروسية الأوركانية بتفاقم أزمة القمح خاصة في دول شمال أفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من خارج حدودها.

وتقوم روسيا وأوكرانيا بتصدير ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشعير في العالم، وتعتبر أوكرانيا أيضاً مورداً رئيساً للذرة، والرائدة عالمياً في استخراج زيت دوار الشمس.

ويتوقع خبراء ارتفاع أسعار عدد من السلع في ظل التبعات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة زيادة سعر النقل والشحن وقلة حجم الإنتاج وغيرها من الأسباب، فضلا عن اقتراب شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا كبيرا لمختلف السلع.