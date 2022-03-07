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مراسل العالم :استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية في العدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية بدمشق

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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