الحكومة السودانية تقرر حظر التظاهر وسط الخرطوم

العالم - السودان

وقالت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة حاكم (والي) الخرطوم المكلف، "أحمد عثمان حمزة"، في بيان، إن "منطقة وسط الخرطوم محظورة من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتي شارع النيل شمالا وغير مسموح بالتجمعات فيها"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف البيان أن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون الإثنين كالمعتاد وأن الجسور والكباري مفتوحة".

ووأكدت اللجنة، على أنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات، داعية المواطنين إلى التنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت عن سقوط قتيلين في مظاهرات" 28 فبراير "بالعاصمة الخرطوم، بالرصاص الحي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش، "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.