الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة السودانية تقرر حظر التظاهر وسط الخرطوم

الحكومة السودانية تقرر حظر التظاهر وسط الخرطوم
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات السودانية، حظر التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم؛ على خلفية دعوة لجان المقاومة لتنظيم مظاهرات شعبية للمطالبة بالحكم المدني.

العالم - السودان

وقالت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة حاكم (والي) الخرطوم المكلف، "أحمد عثمان حمزة"، في بيان، إن "منطقة وسط الخرطوم محظورة من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتي شارع النيل شمالا وغير مسموح بالتجمعات فيها"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف البيان أن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون الإثنين كالمعتاد وأن الجسور والكباري مفتوحة".

ووأكدت اللجنة، على أنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات، داعية المواطنين إلى التنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت عن سقوط قتيلين في مظاهرات" 28 فبراير "بالعاصمة الخرطوم، بالرصاص الحي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش، "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

روابط ذات صلة

السودان.. مقتل 7 أشخاص بينهم موظفا إغاثة بإقليم دارفور

تحالف 'الميثاق الوطني' السوداني يفضل حلا وطنيا للأزمة السياسية الراهنة

دقلو: لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر

السودان.. 130 إصابة في مظاهرات “مليونية 28 فبراير”

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلين ترفض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا

الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل

وصول دفعة جديدة منالطلاب اللبنانيين من اوكرانيا

رعد: لا يحمي وجودك إلّا قوة حضورك بالوعي  والثبات على المواقف

العراق.. اجتماع هام برئاسة الزاملي بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية

إرتدادات الأزمة الاوكرانية(الجزء الأول)