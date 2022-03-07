بالفيديو..أزمة الإنقسامات الليبية إلى أين؟!

العالم - خاص بالعالم

قال الباحث السياسي سالم أبوخزام في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال برنامج "المغاربية" إن الإختلافات الكثيرة الموجودة على الساحة الليبية ممكن ان تاخذ باليبيا الى المربع الاول، منها ان رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا الذي اجتمع عليه البرلمان الليبي والنخب الليبية، ومن جهة ثانية عبدالحميد دبيبة يحاول ان يتشبث بالسلطة،مع انه وقع في محادثات جييف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ولكنه اخفق امام الجميع امام هذا المنعرج الخطير.

واشار ابوخزام ان دبيبية وباشاغا كليهما من مدينة مصراتة الليبية وهذا يعني انه لن يكون هناك نفس الانقسام الذي حصل في المشهد الليبي في الفترة السابقة، لذا لايمكن القول بان ليبيا قد عادت الى المربع الاول.

بدوره قال الكاتب والاكاديمي أحمد معيوف، إن الاشكاليات في الوضع السياسي الليبي لا يختص بالليبيين فقط انما بالتدخلات الخارجية، لذا كل المشاكل والخلافات في المشهد السياسي الليبي سببها التدخلات الخارجية ومناصرة اعضاء ضد اعضاء اخرين في المؤسسات القائمة في ليبيا، مشيرا الى ان الدعم الخارجي للشخصيات الليبية جعل حل الازمة الليبية بالامر الصعب.

وأكد معيوف، ان المجتمع الدولي هو من يرجح كافة عبدالحميد دبيية وفتحي باشاغا، مشددا على ان الشعب الليبي ليس راض على البرلمان ولا على اجراءاته، لان اراد من البرلمان بعد فشل خارطة الطريق المعلنة ان يتوجه الى الانتخابات الرئاسية.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6076103