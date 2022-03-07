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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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خطيب زاده: مسؤولية السلطة الحاكمة في افغانستان تشكيل حكومة شاملة
خطيب زاده: علاقاتنا مع الشعب الافغاني والشخصيات السياسية هناك جيدة وقوية
خطيب زاده: تاريخ تحديد الجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية في بغداد لم يعين حتى الان
خطيب زاده: وزير الخارجية الايراني اكد في تصريحاته بان الملفات الخلافية يجب ان لاتؤثر على العلاقات بين ايران والسعودية
خطيب زاده: لم نشاهد اي تغييرات في سلوك اميركا حتى اليوم
خطيب زاده: الموقف الايراني ثابت ولم يتغير وان ترامب اراد من الحوار التقاط الصور فقط
خطيب زاده: الموقف الصيني يدعم الحوار ويدعم المواقف الايرانية
خطيب زاده: النقاط المتبقية هي المختلف عليها وقليلة واذا قدمت اميركا الاجوبة الصحيحة سنتوصل للنتيجة باسرع وقت
خطيب زاده: يجب الاهتمام بالمواقف الحقيقية للجانب المقابل وان ايران بصدد الغاء الحظر بشكل كامل
خطيب زاده: الاتفاق في فيينا يحدد كيفية عودة اميركا الى طاولة المفاوضات شريطة ان تفي بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي
خطيب زاده: علاقاتنا مع الشعب الافغاني والشخصيات السياسية هناك جيدة وقوية
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش
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