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وصول دفعة جديدة منالطلاب اللبنانيين من اوكرانيا

وصول دفعة جديدة منالطلاب اللبنانيين من اوكرانيا
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصلت ليلة الاحد الى مطار بيروت الدولي، طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، وعلى متنها 105 من الطلاب اللبنانين الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في أوكرانيا.

العالم - لبنان

وقال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير الذي كان يرافقهم، قرار دولة رئيس الحكومة نفذناه وقرار مجلس الوزراء تم تنفيذه، وأريد أن أوجه نداء الى وزير التربية والى مجلس الوزراء بأن هذه الطاقة العلمية والثقافية لدى الجالية اللبنانية الموجودة في اوكرانيا، لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار، والأوضاع الاستثنائية التي مروا بها، وفعلا سانقل أوجاعهم.

أضاف لقد تم إجلاء كل الرعايا الموجودين على أرض بولندا وكذلك في رومانيا، أما من تبقى داخل الأراضي الأوكرانية فهم صراحة بوضع حساس، ولدينا شباب مهمين على الأرض يقومون بتأمين الاتصال بهم ولن نقصر بأي شي حتى نطمئن على اخر شاب لبناني.

ووجه اللواء خير نداء الى جميع رجال الأعمال الذين لديهم إمكانات للمساهمة معنا، والهيئة العليا للاغاثة جاهزة لوضع يدها معهم، شاكرا السلطات في دولتي بولندا رومانيا والتي "أعطتنا كل الصلاحيات والتسهيلات للجالية اللبنانية.

وأوضح أنه خرج تقريبا من رومانيا ما يقارب 500 مواطن لبناني من داخل اوكرانيا، سواء عن طريقنا او بمساعدة الدكتور حسن مراد وغيره، وقلبنا فعلا مع الذين ظلوا في اوكرانيا، وسنقوم بكل ما نستطيع القيام به.

وقال: "مسؤولياتنا التواصل مع كل السفارات لما فيه مصلحة اللبنانين".

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وصول دفعة جديدة منالطلاب اللبنانيين من اوكرانيا