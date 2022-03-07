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شاهد,.ما حقيقة الاسلحة البيولوجية الأوكرانية؟

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف الخبير في الشؤون الروسية مسلم شعيتو بان القوات الروسية حصلت على الكثير من الوثائق في القرب من محطة تشرنول النووية التي تثبت تطوير اسلحة بيولوجيا في هذه المحطة.

العالم - خاص بالعالم

وقال شعيتو في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لتطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في يومها الثاني عشر، إن المجموعات المتشددة قصفت قبل يومين المركز العلمي القريب من محطة تشرنوبل من اجل اخفاء الحقائق والوثائق الموجودة في تلك المحطة، حيث ادى الحريق الناتج عن هذا القصف الى اتلاف الكثير من هذه المستندات، مشيرا الى انه تم نقل اغلب الوثائق من مختبرات المحطة الى كييف ودول مجاورة تابعة لحلف الناتو قبل بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

وأكد شعيتو أن الولايات المتحدة الاميركية كانت تدعم 16 مختبرا بيولوجيا جرثوميا في الاراضي الاوكرانية المحاذية للحدود الروسية.

واشار الى ان هناك محاولة من قبل الجماعات الارهابية لتفعيل المفاعل النووية في خاركيف من اجل اتهام روسيا كما فعلوه من قبل في اتهامها بقصف محطة تشرنوبل النووية.

هذا وتواصل القوات الروسية عملياتها في اوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية لن تتوقف إلا إذا تمت تلبية مطالب روسيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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