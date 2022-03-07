بدء مرحلة جديدة في الحرب الاوكرانية.. القصف الروسي يشتد على المدن

خاص بالعالم

وزارة الدفاع الاوكرانية قالت إن القوات الروسية سيطرت على مدينة إربين في شمال غربي كييف، وأن هذه القوات تحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة، لتعزيز موقعها على حدود العاصمة، بعد سيطرتها على مطار جوستوميل، واستهداف مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة.

تحذير للمسؤولون الأوكرانيين من تحشيد روسي حول العاصمة، استعدادا لشن هجوم واسع عليها، تزامنا مع أصوات الانفجارات الجديدة التي سمعت في العاصمة طيلة الليلة الماضية، ما ينذر باقتراب معركة العاصمة. في وقت تشهد فيه مدينة ماريوبول الساحلية جنوب البلاد هجوما من قبل القوات الموالية لروسيا في الجزء الغربي من المدينة، وفق وزارة الدفاع الروسية.

القصف الروسي بلغ أشده على أكثر من جبهة، بعد الحديث عن استهدفت مدينتي ميكولايف وأوديسا على البحر الأسود جنوب اوكرانيا، فيما تحدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن حرائق في عدة مباني وسط خاركيف، جراء القصف الروسي، في ظل حديث كييف عن خسائر تتكبدها القوات الروسية، مع استمرار الدعم الغربي اللوجستي الكبير لكييف.

نيويورك تايمز قالت إن واشنطن والناتو زودا أوكرانيا بنحو سبعة عشر ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات خلال أسبوع، تزامنا مع اعلان الجيش الاوكراني وصول اول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا الى اوكرانيا للمشاركة في المعارك ضد القوات الروسية، أمر قد يزيد من حدة المعارك وازدياد الخسائر بين الطرفين.