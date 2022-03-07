ميقاتي يستقبل وزير الصناعة العراقي.. ماذا عن تاشيرات دخول اللبنانيين للعراق؟

العالم - لبنان

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت الزميل علي مولائي، انه اثر اللقاء اعلن الوزير بوشكيان قائلا: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس برفقة الصديق العزيز وزير الصناعة والمعادن العراقي وتباحثنا في أمور مشتركة، كلها تسير بشكل إيجابي، وان شاء الله سيكون لنا زيارة في القريب العاجل كوفد وزاري لبناني برئاسة دولة الرئيس ميقاتي الى دولة العراق لتفعيل الأمور ووضعها في الأطر الصحيحة لمصلحة البلدين.

أضاف: الدولة العراقية أبلغت الجانب اللبناني ليل أمس ان التأشيرات للبنانيين لدخول العراق ستعطى لمدة ستة أشهر وتشمل الدخول المتعدد عبر السفارة العراقية في لبنان، فهذه من المبادرات المهمة وسيكون هناك مبادرات أخرى تتمثل بفتح الأسواق والافق بين البلدين".

وقد وصل الى بيروت بعد ظهر الاحد، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، آتيا من بغداد مع وفد مرافق، في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من وزير الصناعة جورج بوشكيان، وذلك في اطار توطيد العلاقات الصناعية الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر ان يقابل الوزير العراقي خلال وجوده في لبنان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويبحث معهم في أطر التعاون بين البلدين.

وتحدث الخباز في المطار، فأعرب عن سروره لكوني في بلدي الثاني لبنان وفي بيروت بشكل خاص.

وقال ردا على سؤال: ان موضوع الحنطة والطحين هو موضوع عالمي حاليا، وهنالك ازمة قد تمر على دول كثيرة، حتى العراق، لكن هذه الأزمة تتفاوت بين دولة وأخرى، وانا أعتقد ان الأمن الغذائي في المنطقة وخاصة في المنطقة العربية، هو موضوع مهم، ونتمنى ان نتكامل في ما بيننا للوصول الى الأمن الغذائي السليم لكل الدول العربية.

أضاف: ان موضوع التكامل الصناعي او التعاون في المجال الصناعي هو تعاون مفتوح، اذ ان هنالك توجيه من دولة رئيس الوزراء لفتح آفاق التعاون ومساعدة الأشقاء اللبنانيين في الكثير من المجالات، وايضا الاستفادة من الجانب اللبناني في بعض المجالات التي يمتلك هو الخبرة والقدرة على العمل فيها، ونحن سبق ووقعنا بروتوكول تعاون مشترك بالمجال الصناعي يحتوي على الكثير من الفقرات، ودخل هذا الموضوع حيز التنفيذ بمباركة رئيس الوزراء، ونحن اليوم هنا لمناقشة واستكمال بعض الفقرات كي نمضي الى الأمام في هذا المجال.

سئل: هل تشجعون اقامة مناطق صناعية حرة بين لبنان والعراق لزيادة الصادرات بين البلدين؟

أجاب: أكيد، نحن من اكثر الناس حرصا على ان يكون هناك نوع من التبادل التجاري بين البلدين، وليس لبلد على بلد، وانما هنالك نوع من العلاقات المشتركة، والتسهيلات بين الدول، حيث بدأنا العمل في منطقة مشتركة واليوم نحن ببداية انشائها واستكمال الإجراءات الخاصة بها، ونأمل ان يكون هناك نوع من المناطق الحرة ونتمنى ان تكون هناك ايضا علاقة مشتركة كمدن صناعية.



وتابع: سبق ان تحدثنا مع معالي الوزير كي نستطيع ان نبدأ بعملية تصنيع مشترك قد يكون جزء منه في لبنان ويتم استكماله في العراق او العكس، والهدف من هذا الموضوع هو نوع من نقل الخبرات التكنولوجية والتطوير والتحسين وايضا الدخول كأطراف منافسة للسوق في المنطقة كي تكون صناعة تليق بالبلدين. وكل المجال الصناعي هو مفتوح، لا سيما في مجال الأدوية والصناعات الغذائية والمجال الكيميائي والمسوحات الجيولوجية وغيرها، وايضا في مجال بناء واقامة مدن صناعية بين البلدين او في أحد البلدين، يمكن ان يشارك فيها رجال أعمال وصناعيون.