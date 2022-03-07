رغم إجراء فيسبوك.. تبقى قناة "العالم" صوتا مدويا في وجه نظام الهيمنة

العالم – كشكول

قرار الحذف اتخذته ادارة فيسبوك بعد سلسلة من الاجراءات الهادفة لخنق صوت القناة ومنعه من الوصول الى العالم، حيث قامت في كانون الثاني / يناير عام 2020 بمنع الوصول وايقاف صفحة "العالم" لأسابيع بعد الجريمة النكراء التي ارتكبتها امريكا باغتيال قادة النصر على "داعش" الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس ورفاقهما الابرار وسط بغداد. وقبل ذلك كانت فرضت قيودا صارمة على النشر والوصول لأخبار القناة على صفحتها، الى ان قامت مؤخرا ودون أي انذار مسبق بمنع النشر على الصفحة لمدة أسبوع، حتى انتهت هذه الاجراءات بحذف الصفحة بالكامل أمس.

لا نعتقد ان المتابع بحاجة الى ان نشرح له الاسباب التي تقف وراء محاربة نظام اليهمنة لقناة "العالم"، رغم هيمنة هذا النظام على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، في المعمورة، والتي تكتم على انفاس شعوب العالم اجمع، فقوة قناة "العالم" لا تكمن في قدرتها على منافسة اعلام نظام الهيمنة من ناحية الامكانيات والقدرات التقنية والمادية، فهناك فرق شاسع بين امكانيات اعلام نظام الهيمنة، و القناة، الا ان قوة قناة "العالم" تكمن في منطقها، وفي الحقيقة التي تنقلها دون زيادة او نقصان، خاصة حقيقة ما تتعرض له الشعوب العربية والاسلامية من ظلم وعدوان واجحاف وتمييز.

نظام الهيمنة روّض اغلب دول العالم وادخلها حظيرته، الا انه مازال عاجزا عن تركيع محور المقاومة، الذي يعتبر الساتر الاخير امام هيمنة "إسرائيل" على المنطقة وجعلها تحت رحمتها، فاذا كانت وسائل اعلام نظام الهيمنة مرتعا خصبا للخونة والمرتزقة والتطبيعيين والخانعين والانبطاحيين، ستبقى "قناة العالم" ميدانا لحماس والجهاد الاسلامي وحزب الله وانصارالله والحشد الشعبي وكل المقاومين للاحتلالين الامريكي والاسرائيلي وللتطبيعيين، لذلك نرى نظام الهيمنة يرتعد خوفا عندما تنقل قناة "العالم" صورا، فقط صور، سماحة السيد حسن نصرالله وسليماني ومغنية وابومهدي المهندس والحوثي وفتحي الشقاقي والرنتيسي وعياش و..، ناهيك عن اخبارهم، فهؤلاء الرموز، يمثلون منارات شامخة تضيء دروب الحرية امام الشعوب التواقة للتحرر من نظام الهيمنة ومن الاحتلال الاسرائيلي.

اللافت ان إجراء فيسبوك جاء متزامنا مع احتفال قناة العالم بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاقتها (انطلقت في السادس من آذار 2003)، وكانت انطلاقة صفحة العالم على فيسبوك عام 2010 حيث جذبت الملايين في وقت قياسي. لذلك نقول لنظام الهيمنة، انه سيفشل في تمرير الغزاة وقتلة الاطفال والمجرمين، في فلسطين المحتلة واليمن وامريكا و..، على انهم حمائم سلام، ومقاتلين في سبيل الحرية، مادامت هناك اصوات، وان كانت قليلة مثل قناة "العالم"، تصدح بالحق والحقيقة، فالوجدان الانساني يبقى طيعاً لقوة المنطق، وعصياً على منطق القوة، وكفى بالتاريخ واعظاً.