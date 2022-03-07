لا افق لحل سياسي باوكرانيا وملايين المدنيين يفرون على وجوهم

خاص بالعالم

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير، شباط المنصرم، فرّ اكثر من مليون ونصف المليون شخص من أوكرانيا، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة من ارتفاع عدد اللاجئين إلى اربعة ملايين في حال استمرار الازمة الاوكرانية.

وتسارعت الجهود الدولية للضغط من أجل فتح ممرات آمنة للعالقين في مواقع القتال. وفي هذا السياق، اعلنت وزارة الدفاع الروسية من انه سيتم فتح ممرات من كييف وماريبول وخاركيف وسومي بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وفي خضم كل هذا يؤكد المحللون ان أزمة اللاجئين في أوكرانيا هي الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فقد فر أكثر من مئتي وثلاثين ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى مولدوفا، بينما أعلن حرس الحدود البولندي أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بلاده تخطى مليون شخص.

وحذرت اليونيسف من أن العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا، يتسبب بخسائر فظيعة للأطفال. وقد يعلَق ملايين منهم وسط العنف إذ يتصاعد القتال في المناطق الحضرية الكبرى وفي محيطها في البلد. والأطفال معرّضون بصفة خاصة للإصابة بجراح أو الوفاة عندما تُستخدَم الأسلحة أو الذخائر المتفجرة في المناطق المأهولة.

وقد فرّ نصف مليون طفل من أوكرانيا لغاية الآن إلى البلدان المجاورة، ويستمر عدد اللاجئين في الازدياد بينما قتل سبعة عشر طفلا واصيب ثلاثين اخرين.

