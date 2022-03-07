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فيديوغرافيك.. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيّرة

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أزاح حرس الثورة الإسلامية الستار عن قاعدتان للصواريخ والطائرات المسيرة تضمنتا أحدث الإنجازات التقنية والدفاعية التي حققها الحرس خلال الفترة الماضية.

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