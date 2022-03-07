البحرية العمانية تعلن انطلاق مناورة "خنجر حاد"

العالم - عمان

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الاحد أن "فعاليات التمرين البحري المشترك السنوي خنجر حاد انطلقت، الأحد، بمنطقة الباطنة البحرية وتستمر حتى العاشر من مارس الجاري".

وأوضحت أن التمرين "تنفذه البحرية العُمانية، بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني ومشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة".

وأشارت إلى أن التمرين بهدف "تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة".

ولم تذكر الوكالة أسماء الدول المشاركة في المناورة، غير أنها ذكرت، في 25 فبراير 2021، أن المناورة السابقة ذاتها التي اختتمت آنذاك شاركت فيها سفن من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة أن "شهاب بن طارق آل سعيد" نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، واللواء "سيف الرحبي" قائد البحرية السلطانية، التقيا في مسقط مع الفريق بنجامين كي رئيس هيئة الأركان البحرية الملكية البريطانية، الذي يزور المملكة حالياً.

وبحث الجانبان "سبل تعزيز مجالات التعاون العسكري".

وتهدف التمارين التي تقيمها عُمان لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية وفرقها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى مع المهام الوطنية المنوطة بها.