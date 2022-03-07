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بيسكوف: إذا تمت تلبية هذه الشروط فستتوقف العملية العسكرية 'في الحال'

بيسكوف: إذا تمت تلبية هذه الشروط فستتوقف العملية العسكرية 'في الحال'
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف الشروط الروسية.

العالم ـ أوروبا

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "قيل لهم (الأوكرانيون) أن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة".

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى "أي تكتل".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأضاف: "نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا. سنكمل ذلك.. عليهم (الأوكرانيين) وقف القتال".

هذا وقال دافيد أراخاميا، العضو الأوكراني، في وفد المفاوضات الجارية مع روسيا، أمس الأحد، إن الجانبين بدآ مناقشات جادة حول عدد من الموضوعات.

واعتبر العضو الأوكراني، أن وضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونباس، قضية صعبة، حسب وكالة "سبوتنيك".

وقال أراخاميا، أن الفريقين يستمعان إلى بعضهما البعض وبنشاط.

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