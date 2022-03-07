محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس

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وفي موسكو أكدت السلطات الروسية عقد هذا اللقاء.

وأوضح الوزير التركي في تغريدة "إثر مبادرات من جانب الرئيس (رجب طيب اردوغان) وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا (سيرغي لافرورف) واوكرانيا (دميترو كوليبا) الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي في العاشر من الجاري.

وكانت أنقرة قد أكدت زيارة لافروف لأنطاليا.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تلغرام إلى أنه "وفقًا لاتفاق عبر الهاتف بين الرئيسين الروسي والتركي (...) من المقرر عقد لقاء على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير الأوكراني دميترو كوليبا".

وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أمس الأحد، في اتصال هاتفي، الأوضاع في أوكرانيا، تناولا خلاله سبل إنهاء الأزمة القائمة، وفق بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.