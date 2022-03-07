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الدفاع الروسية: القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تمام على بلادها

الدفاع الروسية: القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تمام على بلادها
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحقائق تشير إلى أن القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تماما على بلادها.

العالم ـ أوروبا

وحسبما أفادت قناة الجزيرة، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مسؤولو كييف يواصلون الكذب والإدعاء بعدم التزام روسيا بتأمين الممرات الإنسانية.

وأضافت: هيئت كل الظروف في الاتحاد الروسي لاستضافة اللاجئين من أوكرانيا.

وصرحت وزارة الدفاع: نعلم سبب منع النظام في كييف عملية خروج اللاجئين الأوكرانيين نحو روسيا.

وأوضحت: يواصل المتطرفون في كييف احتجاز 1500مواطن أجنبي رهائن ودروعا بشرية.

وفي وقت سابق، قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن "الجانب الأوكراني لم يخطر سكانه بإمكانية الإخلاء الآمن من كييف وخاركوف وماريوبول وسومي".

وأشار ميزينتسيف إلى أنه "من أجل إطلاق سراح المدنيين والمواطنين الأجانب الذين احتجزتهم السلطات الأوكرانية قسرا في مدن كييف، وخاركوف، وسومي، وماريوبول، أعلنت القوات المسلحة الروسية مرة أخرى وقف إطلاق النار من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، وفتحت الممرات الإنسانية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.

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