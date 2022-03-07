الصائغ: النظام البحريني يساوي بين الرجل والمرأة فقط في التعذيب

العالم - خاص العالم

واضافت ابتسام الصائغ في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين) ان المرأة البحرينية كانت حاضرة في كل الازمان والتحركات والثورات، وان المساواة بين الرجل البحريني والمرأة البحرينية هي مساواة من جانب واحد في القمع وتكميم الافواة واساليب التعذيب وانماطها هي ما مورست على الرجل والمرأة بالمثل، بل تعرضت المرأة لامور اضافية من ضمنها الابتزاز واستهداف عائلتها من اجل الضغط عليها.

واشارات الصائغ الى انه لم يتوقف استهداف النساء حتى وان غاب اخبار اعتقال النساء عن الساحة لكن يتم استدعاء النساء بشكل مستمر والتحقيق معهم في امور كثيرة تتعلق في غالبيتها بحقهم في التعبير او مطالبهم في الدفاع عن احد افراد عائلتهم في المعتقل او زيارتهم للاماكن المقدسة ويتم توثيق هذه الحالات.

واوضحت انه اصبح من المتوقع ان يكون المعتقل طفل او سيدة او شيخا كبيرا لا يوجد عند النظام اي رادع كما تم توثيق حالات اعتقال لاشخاص ذوي احتياجات خاصة او يعانون من امراض عقلية رغم امتلاكهم لشهادات طبية تثبت انهم غير اهل للمحاسبة القانونية.

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