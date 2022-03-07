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مركز لحقوق الإنسان: قوات الاحتلال قتلت 60 سيدة بغزة خلال عام

مركز لحقوق الإنسان: قوات الاحتلال قتلت 60 سيدة بغزة خلال عام
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز الميزان لحقوق الانسان مساء اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت 60 امرأة فلسطينية بينهن 22 طفلة في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 8-3-2021 حتى 8-3-2022.

العالم - الإحتلال

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز الحقوقي لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، موضحا فيه أن 4 من النساء قتلن بقذائف مدفعية و56 بقذائف صاروخية، فيما أصيبت 645 بجروح مختلفة بينهن 248 طفلة، وذلك خلال العدوان الاسرائيلي الأخير في أيار/ مايو من العام المنصرم.

وحسب المركز، بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن خلال العدوان الاسرائيلي 99 سيدة، بينما دمرت قوات الاحتلال 742 منزلا سكنيا تملكه سيدات، كما دمرت 211.033 م2 من الأراضي الزراعية المملوكة لنساء عدد أفراد أسرهن 329 فردا خلال تلك الفترة.

كما بلغت نسبة النساء المهجرات قسريا خلال عام 2021، 53%، حيث عانت النساء من ظروف اجتماعية بالغة القسوة جراء غياب الخدمات الضرورية، وانتشار فيروس كورونا، بينما وصل عدد المهجرين قسريا داخل مدارس "الأونروا" أكثر من 71 ألفا.

وأكد مركز الميزان لحقوق الانسان، أن قوات الاحتلال واصلت حرمان آلاف المرضى من تلقى العلاج خارج قطاع غزة، وان المركز فشل في مساعدة 70 امرأة و42 طفلا من أصل 158 مريضة و235 طفلا مريضا تقدموا بشكاوى لمساعدتهم قانونيا.

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