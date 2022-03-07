الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية: لافروف تحدث مع وزير خارجية إيران وقال إن الاتفاق النووي يجب أن يقدم لجميع المشاركين نفس الحقوق في التعاون بجميع المجالات

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف سعودي على صعدة

بلينكن: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يمكن أن يوسع الصراع إلى بلداننا

الموت يُفجع الفنانة السورية دانا جبر

مستوى قيادات الخط الثاني.. العراق.. العصائب تكشف عن حوارات إيجابية بين الاطار والكتلة الصدرية

أوروبا تسحب إمدادات الطاقة الروسي من لائحة العقوبات

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن كوريا الشمالية