خنجر حاد.. مناورات بحرية بمشاركة دولية قرب خليج عمان

العالم- سلطة عمان

ويجري تنفيذ التدريب بمنطقة الباطنة البحرية (مطلة على ساحل خليج عمان) ومن المقرر أن يستمر حتى العاشر من مارس/أذار الجاري.

وتهدف مناورات “خنجر حاد” إلى تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة، وإدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتتضمن المناورات التي تجري بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني، العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقا للخطة المرسومة للتمرين.

ولم تذكر الوكالة أسماء الدول المشاركة في المناورة، غير أنها ذكرت، العام الماضي، أن المناورة السابقة ذاتها شاركت فيها سفن من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

والعام الماضي، نظمت البحرية العمانية ونظيرتها الباكستانية مناورة “الثمر الطيب” في المياه الإقليمية لباكستان.

وتمتلك القوات البحرية العمانية خمسا من سفن كورفيت الشبحية الثقيلة، و12 زورقا دوريا متطورا، و10 قطع بحرية.