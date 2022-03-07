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البرلمان الایراني يكلف الحكومة بتنمية القطاع النووي ضمن خطة عشرينية

البرلمان الایراني يكلف الحكومة بتنمية القطاع النووي ضمن خطة عشرينية
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

كلف نواب مجلس الشورى الاسلامي خلال جلستهم المفتوحة مساء يوم الاثنين، الحكومة بالعمل على خطة عشرينية لتنمية القطاع النووي، بما في ذلك الطاقة النووية واستخدامات الإشعاعات والطب النووي والزراعة النووية ومسرعات الذرات وسائر مجالات القطاع النووي.

العالم - ايران

وبناء على مناقشة بعض بنود مشروع الميزانية للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022)، تم تكليف الحكومة عبر منظمة الطاقة الذرية وبالتعاون والتشاور مع وزارات الطاقة، الصناعة والمناجم والتجارة، والصحة، والعلوم والابحاث والتقنية، وكذلك بالتعاون مع سائر الاجهزة التنفيذية الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات العلمية المعنية، بإعداد وثيقة شاملة وخارطة طريق لخطة عشرينية لتنمية القطاع النووي في جميع مجالاته بما فيها الطاقة النووية (الانفلاق الذري والانصهار الذري وسائر فروعه)، واستخدامات الإشعاعات، والطب النووي، والزراعة النووية، ومسرعات الذرات، وان تبادر الى اتخاذ الاجراء القانوني اللازم للمصادقة عليها لغاية نهاية السنة القادمة (تنتهي في 20 آذار/مارس 2023).

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