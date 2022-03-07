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الحرب الأوكرانية الروسية تربك الكيان الصهيوني

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

بعد التخلي الامريكي الغربي عن الحليف الاوكراني بدأ كيان الاحتلال يتحسس رأسه مستحضرا التخلي عنه في اي حرب مقبلة مع محور المقاومة، حيث يعيش العدو في دوامة المتغيرات التي ستفرزها الحرب في اوكرانيا ولاسيما على علاقته مع روسيا ومدى تأثيره السلبي بالاحتلال واعتداءاته العدوانية على سوريا.

حيث حضرت الحرب الروسية الاوكرانية بقوة في الاعلام ومراكز الابحاث الاسرائيلية التي استحضرت التخلي الامريكي عن الحليف الاوكراني وناقشت اسبابه وتداعياته واجرت اسقاطاته على تل ابيب كحليف استراتيجي للولايات المتحدة.

وقال ضيف الحلقة النائب السابق في البرلماني اللبناني نزيه منصور ان بعد فشل الادارة الامريكية في حربها على كل من افغانسان والعراق وتركت ما يسمى الحلفاء او بالاحرى العملاء يتلقون مصيرهم وكذلك الامر في اوكرانيا، اقتنع الاحتلال ان امريكا في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين هو غير ما كانت عليه في وقت الحرب الباردة ، بالاضافة الى ذلك فان التقدم الذي احرزته المقاومة من انتصارات على الساحة اللبنانية وكذلك الامر في ساحات سوريا والعراق واليمن وكيف قاتلت الارهاب وانتصرت عليه والتقدم الذي يحرزه محور المقاومة كل هذه الامور كانت السبب وراء حالة القلق التي بدأ يعيشها كيان الاحتلال.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6076753

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