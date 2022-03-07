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المقداد يقدم العزاء بوفاة السفير الكوري الشمالي بدمشق

المقداد يقدم العزاء بوفاة السفير الكوري الشمالي بدمشق
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد واجب العزاء باسم وزارة الخارجية والمغتربين والعاملين فيها إلى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في دمشق بوفاة السفير مون جونغ نام الذي توفي في دمشق إثر جلطة دماغية.

العالم - سوريا

ونقل الوزير المقداد التعازي الحارة إلى الشعب الكوري والقيادة الكورية برحيل السفير جونغ نام مثنياً على الدور المتميز والإنجازات المهمة التي حققها لبلده خلال أدائه مهامه في دمشق فضلاً عن الجهود المخلصة التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور مع أعضاء السفارة الكورية في مختلف المجالات وبما يعزز أفضل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وعبر القائم بالأعمال في سفارة كوريا الديمقراطية عن فائق الامتنان لتعاطف الجمهورية العربية السورية مع كوريا الديمقراطية ومتابعتها لحالة السفير جونغ نام الصحية طيلة إقامته في المشفى.

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