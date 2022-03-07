مسؤول رفيع في البنتاغون: مطار سري أصبح مركزا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا

العالم ـ أوروبا

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، ذهب الأسبوع الماضي إلى المطار، الذي يقع قرب الحدود الأوكرانية، حيث شهد بشكل مباشر الجهود المتعددة الجنسيات لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إن ميلي التقى بالجنود والأفراد وفحص نشاط الشحنة أثناء وجوده في المطار، الذي يظل موقعه سرًا لحماية شحنات الأسلحة، لافتا إلى أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات حتى الآن.

وأصبح موقع المطار خلية نحل في الأيام الأخيرة، حيث زاد عدد الرحلات الجوية اليومية التي تصل محملة بالأسلحة إلى 17 رحلة، وهي السعة القصوى للمطار، وفقا للمسؤول.

وقال المسؤول إنه منذ بدء الهجوم الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، ونادرًا ما أرسل بعضها مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل، معربا عن قلقه من أن تبدأ روسيا في استهداف الشحنات مع تقدم هجومها.

وعن نوعية الأسلحة، قال المسؤول إن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو أرسلوا حتى الآن إلى أوكرانيا 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات و2000 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات والدروع.

وأشار إلى أنه بمجرد حيازة الأسلحة، استخدمها الأوكرانيون لإبطاء وإيقاف الهجمات الروسية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وحذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".

كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.