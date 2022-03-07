روسيا تحدد شروطها لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

وأضاف الكرملين أن روسيا ستعمل على نزع سلاح أوكرانيا مشيرا إلى أن تنفيذ كييف للشروط الروسية سيؤدي إلى وقف الحرب على الفور .وتتواصل المواقف الاوروبية حيال الحرب في اوكرانيا بينما لا يزال الانقسام يخيم على تلك المواقف .

في التفاصيل، بموازاة العملية العسكرية الروسية المستمرة في اوكرانيا ،تتصاعد وتيرة المواقف السياسية الغربية تجاه روسيا ،في وقت استضافت فيه بيلاروسيا جولة مفاوضات ثالثة بين وفدين روسي واوكراني..

من منطقة حدودية بين بيلاروسيا وبولندا تباحث الوفدان حيال الازمة ،حيث تؤكد موسكو ان الحل يكمن في ان تنفذ كييف شروط موسكو على ان تتوقف الاخيرة عن عمليتها العسكرية حالما توافق كييف على الشروط ..الكرملين حدد شروطه وقال أن روسيا ستعمل على نزع سلاح أوكرانيا .ومن تلك الشروط الاعتراف باستقلال دونتسك ولوغانسك والاعتراف بروسية القرم وتعديل الدستور وتخلي كييف عن مطالبات الانضمام إلى أي كتلة.لكن الاخيرة ترفض تلك الشروط ويدعمها في ذلك حلف الناتو سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

في المواقف اكدت الخارجية الروسية أن إرسال مرتزقة إلى أوكرانيا سيؤدي لحدوث تطور كارثي يشمل دول الناتو.ورأت ان تسليم السلاح الى اوكرانيا سيؤدي الى انهيار عالمي..

وضمن الاتصالات الجارية ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا المسألة الاوكرانية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وجدد تأكيده الشروط الروسية فيما يتعلق بالمفاوضات.بوتين دعا الاوروبيين إلى الضغط على كييف وإجبارها على احترام حقوق الإنسان.

وفي الاطار نفسه ،يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على هامش منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي يوم العاشر من مارس آذار..

في المواقف اعلن البيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن عقد اجتماعا عبر الفيديو مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

اوروبيا ايضا يواصل وزير الخارجية الاميركي جولته على دول البلطيق،وقد وصل ليتوانيا التي حثت بلينكن على أن تتبنى واشنطن موقفا حازما تجاه موسكو .بلينكن اشاد بدعم ليتوانيا لأوكرانيا وجدد دعم واشنطن لحلف الناتو الذي تعد ليتوانيا عضوا فيه.بينما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر ان ألمانيا وهولندا ودول أوروبية تعارض منح أوكرانيا صفة المرشح للاتحاد الأوروبي..

ومن لندن اكدت وزيرة الخارجية البريطانية انه لا يمكن فرض حظر طيران فوق اوكرانيا لانها ليست من الناتو..ولا يزال الرئيس الاوكراني يطالب المجتمع الدولي تزويد بلاده بطائرات عسكرية ومقاطعة النفط الروسي ،بينما لا تزال الانقسامات واضحة في الفضاء الاوروبي ازاء الازمة الحالية ومسألة العقوبات ،حيث أبدت الحكومة الألمانية رد فعل متحفظا تجاه مطالب بحظر واردات الطاقة الروسية ـ،وقالت انه ليس من السهل استبدال النفط الروسي بين عشية وضحاها..

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..