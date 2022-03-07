الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وسط تضارب الانباء عن مصير منفذ العملية..

شاهد ..اصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

شاهد ..اصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في القدس
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أصيب جنديان صهيونيان بجراح، مساء اليوم الاثنين، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأعلنت شرطة الاحتلال "تحييد المنفذ" وسط تضاربت الأنباء عن مصيره، ففي حين تحدثت مصادر عن إصابته بجروح خطيرة، ذكرت صحيفة "يديعوت" العبرية أنه قتل (استشهد) بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وفي بيانٍ لها، قالت شرطة الاحتلال إن فلسطينيا وصل مساء اليوم إلى منطقة باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس، وهو مسلح بسكين وطعن شرطيين من لواء القدس وحرس الحدود كانا يعملان هناك.

وأضافت أن أفراد الشرطة (الإسرائيلية) أطلقوا النار عليه و"تم تحييده"، مقرة بأن عملية الطعن أسفرت عن إصابة شرطيين بجروح متوسطة (بحسب مصادر طبية) نقلا لتلقي العلاج في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو للحظات الأولى بعد عملية الطعن، مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال تحيط بالمنفذ بعد إصابته على الأرض وكان يبدو حيًّا ثم أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار عليه وبقي في مكانه ينزف قبل أن يجري نقله إلى مكان مجهول دون معرفة مصيره.

video

video

video

روابط ذات صلة

القوى الفلسطينية تعلن الحداد على أرواح الشهيدين القواسمة وجفال

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس

3 إصابات بحادثين منفصلين في القدس ورام الله المحتلتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. العدوان الاخير يؤكد التنسيق الدقيق بين ’إسرائيل’ و ’داعش’

المقداد يقدم العزاء بوفاة السفير الكوري الشمالي بدمشق

العراق.. أمن الحشد يطيح بـ’داعشي’ بارز في الأنبار

وسط تضارب الانباء عن مصير منفذ العملية.. شاهد ..اصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

مسؤول رفيع في البنتاغون: مطار سري أصبح مركزا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا

ماكرون: نمارس ضغوطا لتسوية النزاع لكن لانخوض حربا مع روسيا