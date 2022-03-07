شاهد ..اصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

العالم - فلسطين

وأعلنت شرطة الاحتلال "تحييد المنفذ" وسط تضاربت الأنباء عن مصيره، ففي حين تحدثت مصادر عن إصابته بجروح خطيرة، ذكرت صحيفة "يديعوت" العبرية أنه قتل (استشهد) بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وفي بيانٍ لها، قالت شرطة الاحتلال إن فلسطينيا وصل مساء اليوم إلى منطقة باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس، وهو مسلح بسكين وطعن شرطيين من لواء القدس وحرس الحدود كانا يعملان هناك.

وأضافت أن أفراد الشرطة (الإسرائيلية) أطلقوا النار عليه و"تم تحييده"، مقرة بأن عملية الطعن أسفرت عن إصابة شرطيين بجروح متوسطة (بحسب مصادر طبية) نقلا لتلقي العلاج في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو للحظات الأولى بعد عملية الطعن، مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال تحيط بالمنفذ بعد إصابته على الأرض وكان يبدو حيًّا ثم أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار عليه وبقي في مكانه ينزف قبل أن يجري نقله إلى مكان مجهول دون معرفة مصيره.

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