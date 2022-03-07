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سوريا.. العدوان الاخير يؤكد التنسيق الدقيق بين ’إسرائيل’ و ’داعش’

سوريا.. العدوان الاخير يؤكد التنسيق الدقيق بين ’إسرائيل’ و ’داعش’
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية السوري أن قيام العدو الإسرائيلي بشن عدوان على مناطق سكنية بعد ساعات على جريمة ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بينهما.

العالم - سوريا

وقالت الوزارة في بيان: “لم تكن مصادفة أبداً أن يقوم العدو الاسرائيلي بشن عدوان جديد صباح هذا اليوم السابع من آذار 2022 على مناطق سكنية في ريف دمشق بعد ساعات من قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتاريخ الـ6 من آذار 2022 بارتكاب جريمة ذهب ضحيتها عدد من بواسل الجيش العربي السوري كانوا في طريقهم إلى بيوتهم” مشيرة إلى أن هذا العدوان الداعشي الإسرائيلي الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين.

وأضافت الوزارة: “لقد حذرت الجمهورية العربية السورية من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتمادية على سورية والخسائر الفادحة التي تسببها في الأرواح والبنى التحتية إضافة إلى ترويع السكان المدنيين من أطفال ونساء”.

وشددت الوزارة على أن استغلال الكيان الصهيوني وتنظيم “داعش” الأحداث الدولية للتغطية على عدوانهما المتوحش لن يجعل الباطل حقاً ولن يضلل ذلك العالم حول ما تقوم به “إسرائيل” و”داعش” للترويج لأهدافهما المشتركة التي تقف عارية أمام المجتمع الدولي.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: “إيماناً منها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المتحدة في معالجة قضايا الأمن والسلم الدوليين فإن الجمهورية العربية السورية تضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن خصوصاً أمام المسؤولية وتطالبهما بعدم التعاطي مع هذه المخاطر الجدية بازدواجية المعايير وتجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خدمة لبعض الأطراف التي امتهنت دعم هذه الاعتداءات والدفاع عن مرتكبيها”.

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سوريا.. العدوان الاخير يؤكد التنسيق الدقيق بين ’إسرائيل’ و ’داعش’

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