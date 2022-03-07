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رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره اللبناني تتناول الأوضاع العربية

رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره اللبناني تتناول الأوضاع العربية
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تتناول الأوضاع العربية والتحضيرات للقمة العربية، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

العالم - لبنان

وقال تبون في الرسالة التي سلمها وزير الخارجية الجزائري رمطان لمعامرة لعون: "لأمتنا العربية من المقدرات والامكانات في النواحي كافة ما يمكنها من تجاوز مرحلة الانقسام التي تمر بها حاليا، ونعتز بعلاقات الأخوة مع لبنان ونحرص على الرفع بها إلى مراتب أسمى".

وأكد عون أن "لبنان يرحب بأي لقاء عربي وسيكون في مقدمة الدول التي ستشارك في القمة العربية"، مشددا على أن "الظروف الراهنة تحتم أكثر من أي وقت مضى تضامنا بين الدول العربية وتعزيزا لوحدة الموقف".

من جهته، قال لعمامرة، في تصريح من بعبدا إثر لقائه عون: "نبارك المبادرة الكويتية التي تأخذها الساحة السياسية اللبنانية على محمل الجد".

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