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خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي في اوكرانيا

خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي في اوكرانيا
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفادت السفارة الليبية في أوكرانيا بخروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن.

العالم _ افريقيا

ودعت المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا.

وفي وقت سابق وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات العسكرية الروسية ،حيث صوتت 141 دولة لصالح القرار، بينما صوتت خمس دول فقط ضده فيما رفضت 35 دولة استرضاء الولايات المتحدة، واختارت بدلا من ذلك الامتناع عن التصويت؛ومع ذلك، يكشف التصويت عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام والمقلقة لهدف واشنطن المتمثل في تشكيل تحالف عالمي ضد الحكومة الروسية .

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