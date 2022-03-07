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رويترز: وزارة الخارجية الفرنسية تطلب من المواطنين الفرنسيين الذين ما زالوا في أوكرانيا مغادرة البلاد دون تأخير

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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