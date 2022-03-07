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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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رئيس الوفد الروسي المفاوض: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع اوكرانيا لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر
المفاوض الاوكراني: "تقدم طفيف" حول الممرات الإنسانية في المفاوضات الروسية الأوكرانية
رويترز: وزارة الخارجية الفرنسية تطلب من المواطنين الفرنسيين الذين ما زالوا في أوكرانيا مغادرة البلاد دون تأخير
مصادر روسية: اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس
أمير عبداللهيان يؤكد لوزير الخارجية الروسي أن ايران تسعى بجد للتوصل الى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
أمير عبداللهيان: مازالت هناك قضايا عالقة بحاجة الى قرار سياسي من قبل الغرب رغم التقدم الجيد الذي حصل في مفاوضات فيينا
أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق في فيينا بامكانه ان يؤدي الى تنمية مجالات التعاون بين ايران وسائر البلدان لاسيما مع شركائها
أمير عبداللهيان: ايران ترفض الحرب والحظر على حد سواء وتؤكد ان تعاونها مع أي دولة من بينها روسيا لا ينبغي ان يتأثر بأجواء الحظر
لافروف يشدد على توسيع التعاون بين ايران وروسيا في مختلف المجالات وينتقد بشدة العقوبات الغربية على موسكو
اوغلو يعبر عن القلق من تفاقم الازمة الاوكرانية واحتمال وقوع كارثة انسانية ويعتبر الهدف من اجتماع انطاليا اقرار الهدنة والسلام المستديم في المنطقة
رئيس الوفد الروسي المفاوض: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع اوكرانيا لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش
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