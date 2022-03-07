محادثات فيينا هل أصبح الاتفاق على الأبواب..اليمن رفض الحصار وتأكيد على الصمود

العالم - بانوراما

من جانبه أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن طهران لن تسمح لأي طرف بالمساس بمصالحها في محادثات فيينا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: خروج مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات اخرى تنديدا بحصار تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني ومنعه لدخول سفن المشتقات النفطية ، واعلن المشاركون في المسيرات دعمهم لحملة اعصار اليمن والتحرك الى الجبهات كخيار لكسر الحصار ووقف تصعيد العدوان .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.