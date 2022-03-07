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محادثات فيينا هل أصبح الاتفاق على الأبواب..اليمن رفض الحصار وتأكيد على الصمود

محادثات فيينا هل أصبح الاتفاق على الأبواب..اليمن رفض الحصار وتأكيد على الصمود
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما بملفه الأول، أعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن طهران تعمل على تقييم العناصر الجديدة والمؤثرة في سير محادثات فيينا، واعتماد مبادرات جديدة لتحقيق نتائج سريعة .

العالم - بانوراما

من جانبه أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن طهران لن تسمح لأي طرف بالمساس بمصالحها في محادثات فيينا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: خروج مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات اخرى تنديدا بحصار تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني ومنعه لدخول سفن المشتقات النفطية ، واعلن المشاركون في المسيرات دعمهم لحملة اعصار اليمن والتحرك الى الجبهات كخيار لكسر الحصار ووقف تصعيد العدوان .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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