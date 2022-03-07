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الاتحاد الأوروبي ينظر بطلبات أوكرانيا وجورجيا ولاتفيا للانضمام إليه

الاتحاد الأوروبي ينظر بطلبات أوكرانيا وجورجيا ولاتفيا للانضمام إليه
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إجراءً مكتوبًا فيما يتعلق بطلب أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لقبولهم في المنظمة.

العالم ـ أوروبا

وأعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر موقعها على "تويتر": "بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءً مكتوبًا لإعداد ردود المفوضية الأوروبية على طلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، والتي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ووفقًا للخبراء، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعين على الدول الـ 27 الاتفاق على ما إذا كانت توافق على منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة".

ووفقًا للخبراء، فإن أحد شروط النظر في طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو "الاستقرار السياسي للبلد وقدرة اقتصاده على البقاء". ويتكون الإجراء من عدة خطوات، ويجب على الدول المرشحة إجراء إصلاحات لتحقيق المعايير الأوروبية، ولا تستبعد الأوساط السياسية الفرنسية أن قضية بدء المفاوضات بشأن منح العضوية للدول الثلاث قد تثار في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في فرساي يومي 10و11 مارس/ آذار الجاري.

وأرسلت جورجيا طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس/ آذار، لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.

هذا وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،في 28 شباط/ فبراير، دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول أوكرانيا على وجه السرعة للانضمام إلى الاتحاد، ووقع طلبا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

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