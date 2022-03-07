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أعداء إيران حلفاء من.....!؟

أعداء إيران حلفاء من.....!؟
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

تبنت الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها القضية الفلسطينية، وأعلنت أن سفارة العدو الصهيوني هي سفارة فلسطين، وجعلتها على رأس جدول أعمالها.

العالم - مقالات

واجهت حرباً من أنظمة الخليج(الفارسي) بزعامة صدام حسين، استمرت ثماني سنوات، وحوصرت وعوقبت من قبل واشنطن وأتباعها نتيجة دعمها للشعب اللبناني في تحرير أرضه. كما وقفت مع سوريا في الحرب العالمية ضد مرتزقة الإرهابيين من كل حدب وصوب.


اتهمت بأنها صدّرت الكورونا إلى لبنان، وتسببت بالانهيار المالي والاقتصادي وحمت الفاسدين والحرامية وعطّلت القضاء.


مع الاجتياح الصهيوني إلى لبنان، اختطِف ديبلوماسيون معتمدون إيرانيون في لبنان من قبل ميليشيات عميلة للعدو، وأحيل ملفهم إلى القضاء، وعلى الرغم من المراجعات والمتابعة، لم يتحرك الملف قيد أنملة بعد أربعة عقود من الزمن.


أي احتلال إيراني عجز ويعجز عن نفض الغبار عن قضية وطنية إيرانية...!؟
من هي الأنظمة والدول والتنظيمات التي تحاصر وتتهم الجمهورية الإسلامية؟
مع من هذا الفريق الذي يصرخ ليلاً نهاراً مطالباً بطرد الاحتلال الإيراني؟!

الكاتب: الدكتور نزيه منصور

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أعداء إيران حلفاء من.....!؟

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