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الاتحاد الأوروبي يبدأ دراسة طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا

الاتحاد الأوروبي يبدأ دراسة طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل بدأ إجراءات دراسة طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا.

العالم-اوروبا

وأوضحت رئاسة الاتحاد عبر "تويتر" أن ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل توصلوا إلى "اتفاق لدعوة المفوضية الأوروبية لإبداء رأي حول طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي المقدمة من كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

وأضافت أنه تم إطلاق إجراء مكتوب الاثنين حتى "تقر" الدول الأعضاء "مسودات الرسائل التي تطلب الحصول على رأي المفوضية الأوروبية".

وقدمت الدول الثلاث طلبات عضوية إثر بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، ويتعين على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي فيها ومن ثم إحالتها على الدول الأعضاء السبع والعشرين لتقرر ما إذا كان سيتم منحها وضع المرشح، قبل إطلاق مفاوضات طويلة ومعقدة.

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر "تويتر": "سنناقش طلب عضوية أوكرانيا في الأيام المقبلة"، وذلك بعد مكالمة جديدة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويحثّ الرئيس الأوكراني الأوروبيين على ضم بلاده الى التكتل "من دون تأخير".

والانضمام الى الاتحاد عملية طويلة الأمد تشمل مواءمة تشريعات الدولة المرشحة مع القانون الأوروبي، كما تتطلب مفاوضات معقدة حول العديد من الموضوعات والمعايير التي يصعب الوفاء بها بالنسبة لدولة في حالة حرب، مثل الاستقرار السياسي.

وقد تم اعتماد إجراء جديد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هو أكثر صرامة ويتيح إمكان تعليق أو وقف المفاوضات مع المرشحين.

ومنحت رسميا خمس دول صفة المرشح لعضوية الاتحاد وهي: ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا.

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