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الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يخلق عوامل خطر جديدة

الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يخلق عوامل خطر جديدة
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا.

العالم-اسيا والباسيفيك

وقال جيون: "لن يؤدي إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا إلا إلى تفاقم الأوضاع وخلق عوامل خطر جديدة".

وأضاف: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية الأرواح والممتلكات".

وتابع المسؤول الصيني: "ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متساو مع روسيا، وعدم تأجيج المشاكل التي تراكمت على مر السنين، وتمهيد الطريق لخلق وضع أمني دون محاولة دفع الناتو شرقا".

وأشار إلى أن الصين تعتبر العقوبات أحادية الجانب طريقة غير فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا.

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الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يخلق عوامل خطر جديدة

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