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اليمن.. مسيرة حاشدة في الجوف للتنديد بالحصار الأمريكي

اليمن.. مسيرة حاشدة في الجوف للتنديد بالحصار الأمريكي
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء مديريات الجوف الأسفل في اليمن يوم الاثنين، مسيرة حاشدة تنديداً بالحصار والقرصنة البحرية على سفن الوقود تحت شعار “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن”.

العالم - اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة التي خرجت بسوق الاثنين بمديرية المتون، اللافتات المنددة بصمت المجتمع الدولي إزاء ما تتعرض له سفن الوقود من احتجاز في عرض البحر.

وحمّل المشاركون أمريكا المسؤولية الكاملة إزاء استمرار الحصار الذي يستهدف أبناء الشعب اليمني كافة، مؤكدين على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته.

وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاضطلاع بدورها لإيقاف ممارسات تحالف العدوان التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأكد بيان المسيرة التأييد المطلق لخطوات الردع لرفع الحصار وإنهاء العدوان، محذراً من خطورة الأجندة التي تعمل قوى العدوان على تنفيذها بالمحافظات المحتلة.

ولفت البيان إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني، هو تحرير اليمن من الغزاة والمحتلين، مشيرا إلى أهمية إنجاح حملة “إعصار اليمن” لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر على قوى العدوان.

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