بنك السودان المركزي يرفع يده عن سعر الصرف إلى التعويم الحرّ

العالم - السودان

وبحسب بيان نشره المركزي الاثنين، فإن خطوة التعويم الكامل للعملة المحلية تأتي في إطار "سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة"؛ ويعدّ هذا الإجراء أول خطوات الجهاز المصرفي السوداني التي تستهدف "استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد".



وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام، في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعدما أطاح الجيش الحكومة، في انقلاب في تشرين الأول، وعلّق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور.

ويبلغ السعر الرسمي للعملة نحو 444 جنيهاً لكل دولار، أمس، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيهاً.