الوليد بن طلال يسعى لتحقيق حلمه بشراء تشيلسي

العالم - السعودية

وفي ضوء التطورات الأخيرة، خرج الملياردير الروسي "رومان أبراموفيتش" مالك تشيلسي من الإدارة المباشرة للنادي، بسبب الضغوط التي أصبحت عليه، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ أيام أعلن الروسي عن عرضه للنادي الذي يملكه منذ عام 2003 للبيع.

وأشارت مصادر موقع ”opera.news“ الإنجليزي إلى أن "بن طلال" قد يقوم بشراء النادي اللندني، مقابل مبلغ (3 مليار جنيه إسترليني).

وبحسب التقرير فإن الأمير "الوليد بن طلال" كان يأمل في شراء ناد إنجليزي وجاءت الفرصة بقرار "رومان إبراموفيتش" بيع نادي تشيلسي، الذي قد يكون النادي المثالي للأمير السعودي للاستثمار في كرة القدم، والذي يمثل أحد طموحاته.

وأضافت أن "بن طلال" قد لا يقوم بشراء تشيلسي بشكل مباشر، بل من خلال مستثمر آخر يظهر في الصورة كصاحب النادي الحقيقي.