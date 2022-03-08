الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الوليد بن طلال يسعى لتحقيق حلمه بشراء تشيلسي

الوليد بن طلال يسعى لتحقيق حلمه بشراء تشيلسي
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن إمكانية شراء رجل الأعمال السعودي "الوليد بن طلال" لنادي تشيلسي الإنجليزي.

العالم - السعودية

وفي ضوء التطورات الأخيرة، خرج الملياردير الروسي "رومان أبراموفيتش" مالك تشيلسي من الإدارة المباشرة للنادي، بسبب الضغوط التي أصبحت عليه، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ أيام أعلن الروسي عن عرضه للنادي الذي يملكه منذ عام 2003 للبيع.

وأشارت مصادر موقع ”opera.news“ الإنجليزي إلى أن "بن طلال" قد يقوم بشراء النادي اللندني، مقابل مبلغ (3 مليار جنيه إسترليني).

وبحسب التقرير فإن الأمير "الوليد بن طلال" كان يأمل في شراء ناد إنجليزي وجاءت الفرصة بقرار "رومان إبراموفيتش" بيع نادي تشيلسي، الذي قد يكون النادي المثالي للأمير السعودي للاستثمار في كرة القدم، والذي يمثل أحد طموحاته.

وأضافت أن "بن طلال" قد لا يقوم بشراء تشيلسي بشكل مباشر، بل من خلال مستثمر آخر يظهر في الصورة كصاحب النادي الحقيقي.

روابط ذات صلة

واشنطن تسعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل أحكم بوتين خطته جيداً.. ماذا عن منافسه الآخر؟

كتيبة جنين: إذا ظن العدو أنه سيثني عزيمتنا من خلال هدم منازل مجاهدينا فهو في أشد الوهم

طيران الجيش العراقي يقتل إرهابيين اثنين في سامراء

شاهد بالفيديو.. وقف اطلاق النار وبدءاجلاءالمدنيين من المدن الأوكرانية

اجواء عيد النوروز في مدينة مشهد المقدسة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 08-03-2022