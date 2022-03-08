الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير عسكري: الجيش السوري بصدد إعداد خطة لتطهير البادية

خبير عسكري: الجيش السوري بصدد إعداد خطة لتطهير البادية
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، “عبد الحميد سلهب”، إن القوات المسلحة السورية بصدد إعداد خطة للقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في المنطقة بين تدمر وحمص ودير الزور.

العالم-سوريا

وأوضح أنه “على الرغم من تحقيق النصر على تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، فإنه ما زالت هناك بعض الجماعات والخلايا في الجبال والمناطق الوعرة تستهدف المركبات العسكرية التي تمر في هذه المناطق”.

وأكد الخبير أنه “لا يوجد خلل أمني، لكن طبيعة الأرض والمسافات، تساعد هؤلاء المجرمين الخطرين الذين يقومون بنصب كمائن يصعب توقعها من خلف التلال”.

و أوضح أن القوات السورية “تقوم بعمليات استطلاع جوية لرصد ومراقبة الأوضاع في هذه المنطقة النائية، حيث توجد مساحات شاسعة بين حمص وتدمر ودير الزور”.

وأكد سلهب أن “القوات المسلحة السورية تعد خطة بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني للقضاء على هذه المجموعات وتطهير المنطقة منهم.

لكنه، لفت إلى أنه “في وجود هذه المساحات الشاسعة والتضاريس الوعرة لا يمكن ضمان القضاء التام على هذه المجموعات”، حسب قوله.

وبين أن “الخطة تقوم على التقليل قدر الإمكان من خطر هذه المجموعات الإرهابية على القوات المسلحة والقوافل التي تسير إلى حمص ودير الزور والمناطق الشرقية”.

و كانت حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري، تعرضت ، الأحد 6 مارس آذار، لهجوم إرهابي بمختلف الأسلحة في بادية تدمر وسط سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن استشهاد 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين.

المصدر: شام تايمز

روابط ذات صلة

القوات الامريكية تدخل معدات عسكرية الى قاعدة التنف

سوريا.. استشهاد 13 عسكرياً بهجوم إرهابي في بادية تدمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الايراني لدى رومانيا يتحدث عن آخر اوضاع الرعايا الايرانيين

مدير قناة "العالم" : حجب موقع العالم على فيسبوك في الذكرى الـ19 لتأسيسها

الأمم المتحدة: سنجري اتصالات مع الدفاع الروسية اليوم بشأن الممرات الإنسانية في أوكرانيا

خلال لقائه مع المستشارة "وليامز".. رئيس البرلمان الليبي يرفض أي "تدخل" في قرارات مجلس النواب

شاهد بالفيديو.. من هي الجماعات الارهابية في اوكرانيا التي ترعب روسيا؟

موسكو: التخلي عن النفط الروسي سيرفع سعر البرميل في السوق إلى أكثر من 300 دولار