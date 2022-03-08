بوتين استعد لمعركته في اوكرانيا ويدرس خطواته جيداً

خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس خطواته بدقة ولا ينفعل، وعندما اتخذ خطوته بالحرب ضد اوكرانيا كان يأخذ بعين الاعتبار كل تداعيات الحرب، واحتاط لها وتحديداً العقوبات، ففي عام 2014 بدأت نفس طريقة العقوبات بعد ان ضم جزيرة القرم الى بلاده، رغم زيادة التحشيد العالمي ضد روسيا.

واوضح عيد، ان روسيا بعد اخراجها من نظام سويفت العالمي اضافة الى الحرب الثقافية والرياضية التي تشن ضدها، كانت تتوقع كل شيء، ميدانياً لم تتأثر بأي شيء وان مسار العملية الروسية كما خطط لها بوتين تسير بخطى ثابتة نحو التحقيق.

وبيّن عيد بان استراتيجية بوتين في اوكرانيا، تتدرج اولاً تدمير البنية التحتية للجيش الاوكراني، وثانياً عزل اوكرانيا عن ساحل البحر الاسود، وهذا ما يمكن مشاهدته من خلال المعارك التي تدور على بحر اوزوف والبحر الاسود ولم يبق من هذه المناطق الا اوديسا وحالياً يسعى بوتين لضربها وانهاء موضوعها.

واضاف الباحث السياسي، ان بوتين يسعى الى تطويق المدن الكبرى وعزلها عن الخارج كي يجبرها على الاستسلام دون اقتحامها الذي يؤدي الى حرب المدن حرصاً على المدنيين الاوكرانيين، وحرصاً على قواته.

ورأى عيد ان بوتين لا يريد قتل الرئيس الاوكراني، بل اجباره على توقيع معاهدة استسلام يعلن فيها حياد اوكرانيا ونزع سلاحها والاعتراف بالقرم الروسية والحكم الذاتي لمنطقة دونباس.

هذا وتتواصل الحرب في أوكرانيا لليوم الثالث عشر على التوالي مع سيطرة الجيش الروسي على مدينة إربين، واقترابه أكثر من العاصمة كييف، حيث قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي يحشد جنوده تمهيدا لاقتحام العاصمة.