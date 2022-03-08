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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله
أمين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة: تفجير منازل رجال الحركة في جنين لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا وأبناء الجهاد الإسلامي
قوات الاحتلال تُفجر منزلي الأسيرين الشيخ محمد جرادات وغيث جرادات في بلدة سيلة الحارثية بجنين
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع خلال مواجهات على مدخل بلدة السيلة الحارثية الرئيسي غرب جنين
رئيس الوفد الروسي المفاوض: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع اوكرانيا لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر
المفاوض الاوكراني: "تقدم طفيف" حول الممرات الإنسانية في المفاوضات الروسية الأوكرانية
رويترز: وزارة الخارجية الفرنسية تطلب من المواطنين الفرنسيين الذين ما زالوا في أوكرانيا مغادرة البلاد دون تأخير
مصادر روسية: اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس
أمير عبداللهيان يؤكد لوزير الخارجية الروسي أن ايران تسعى بجد للتوصل الى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
أمير عبداللهيان: مازالت هناك قضايا عالقة بحاجة الى قرار سياسي من قبل الغرب رغم التقدم الجيد الذي حصل في مفاوضات فيينا
قوات الاحتلال تُفجر منزلي الأسيرين الشيخ محمد جرادات وغيث جرادات في بلدة سيلة الحارثية بجنين
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.