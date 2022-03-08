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أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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