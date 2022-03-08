السفير الايراني لدى رومانيا يتحدث عن آخر اوضاع الرعايا الايرانيين

العالم - ايران

وقال سادات ميداني في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" بهذا الصدد: لقد استضفنا نحو 400 من الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الذي دخلوا الى رومانيا وقدمنا لهم الخدمات اللازمة مثل الاسكان والماكل والتوجيهات والدعم والخدمات القنصلية حسب القوانين والضوابط ولحسن الحظ فقد تمكنا من اعادة مجموعة منهم الى البلاد برا او جوا.

واضاف: لقد سعينا للحفاظ على عزة وكرامة المواطن الايراني واعادة قسم منهم بامان وسلام الى الوطن العزيز.

وقال السفير الايراني لدى رومانيا: ينبغي على الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الباقين فيها لغاية الان مغادرتها على وجه السرعة والذين دخلوا الى رومانيا ان يحددوا اوضاعهم وننصحهم بالعودة الى ايران.