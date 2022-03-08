السعودية تبرم اتفاقا لتصنيع منظومة "ثاد" على أراضيها

العالم - السعودية

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الاثنين، عن توقيع "22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكدت الهيئة السعودية موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة لتصنيع حاويات الصواريخ محليًا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" الأمريكية"، وفقا للمصدر ذاته.

وأكد نائب المحافظ لقطاع الصناعة، قاسم بن عبد الغني الميمني، أن دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وفقا لـ"واس".

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة"، جوزيف رانك، إن شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع المملكة منذ أكثر من 50 عاماً، ما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع.